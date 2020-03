Ancelotti moet terugkeer op Stamford Bridge mogelijk missen

Is ook de zaterdag­tak van Halsteren te sterk voor Baronie? ‘Zo'n mooie pot is toch iets extra's’

20:58 Halsteren deelde afgelopen zondag een fikse tik uit aan Baronie, door de derby in de hoofdklasse met 1-0 te winnen. Dinsdagavond treffen beide verenigingen elkaar weer, maar dan is het de zaterdagtak van Halsteren die het de Bredanaars lastig moet maken. De underdogs achten zich niet kansloos. “Maar het is niet heel waarschijnlijk dat wij even het spel gaan maken.”