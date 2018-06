'Amsterdamse tennissers verdacht van matchfixing'

nacompetitie Tholense Boys stuurt Prinsen­land naar derde klasse en staat in de finale

18:44 Prinsenland speelt volgend seizoen in de derde klasse en Tholense Boys staat in de finale van de nacompetitie voor een plekje in een klasse hoger. Die beslissing viel zaterdag nadat de Thoolse ploeg beter was in het nemen van strafschoppen.