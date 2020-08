Amsterdams talent Pherai (19) maakt eerste goal voor Borussia Dortmund

Pherai speelt sinds juli 2017 in de jeugd van BVB, dat hem drie jaar geleden oppikte uit de jeugd van AZ. Hij speelde in Nederland eerder ook vier jaar voor AFC. De rechtsbenige aanvallende middenvelder heeft nog een jaar contract bij Borussia Dortmund. Pherai is al sinds zijn veertiende jeugdinternational van Oranje. Pherai, die wordt begeleid door zaakwaarnemer Mino Raiola, was afgelopen seizoen goed voor zeven assists en twee goals in achttien wedstrijden voor Borussia Dortmund onder 19. Pherai zat in juni al vier keer op de bank bij de hoofdmacht, maar mocht zijn debuut in de Bundesliga nog niet maken. Het nieuwe seizoen in de Bundesliga gaat op vrijdag 18 september van start.



Borussia Dortmund speelde afgelopen woensdag het eerste oefenduel op trainingskamp in Oostenrijk, waarin het met 6-0 won van SC Rheindorf Altach van coach Alex Pastoor. Toen deed Pherai ook al mee en liet hij nog een grote kans liggen. Vandaag was er dus opnieuw een ruime oefenzege voor Dortmund, nu op Austria Wien. Het zeventienjarige Amerikaanse talent Giovanni Reyna (2x), Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Emre Can, Marius Wolf, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Taylan Duman en nieuwkomer Jude Bellingham maakten de overige goals voor de ploeg van coach Lucien Favre, die spits Erling Haaland niet in actie liet komen.