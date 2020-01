Amrabat gaat heel hard: ‘Ik draag straks hetzelfde shirt als Baggio en Luca Toni’

Door Mikos Gouka



Sofyan Amrabat schudt zijn hoofd. Natuurlijk, de Serie A blijkt hem te liggen. ,,Maar ik kan overal voetballen’’, zegt de middenvelder. Fiorentina heeft de international van Marokko weggehaald bij Hellas Verona. Of eigenlijk bij Club Brugge, de club waar hij tot 2022 onder contract stond. ,,Ik stap volgend seizoen over want ik heb dit seizoen al voor twee clubs gespeeld’’, zegt Amrabat. ,,Geen probleem, ik voel me prima in Verona. Hier heb ik de stap naar Fiorentina afgedwongen.’’



De transfer is een ingewikkeld verhaal. Fiorentina legt 20 miljoen euro voor de middenvelder. Maar eerst lichtte Hellas Verona, waar Amrabat sinds deze zomer op huurbasis was neergestreken, de optie die het had bedongen bij Club Brugge. Dat kostte de club 3,5 miljoen euro. ,,Met de zakelijke kant houd ik mij niet bezig’’, lacht Amrabat. ,,Daar heb ik mijn zaakwaarnemers Mo Sinouh, Erkan Alkan en Mahmoud el Boustati voor. Die helpen mij met alles.’’