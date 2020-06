Amnesty wil dat voetbalbonden en clubs standpunt innemen

Nieuw-Zeelandse rugbyduels lokken veel fans: 43.000 toeschou­wers in Auckland

13:07 De Super Rugby-competitie in Nieuw-Zeeland lokt na de coronacrisis massaal supporters naar de stadions. Meer dan 43.000 fans zagen zondag hoe de Blues in Auckland wonnen van de Hurricanes (30-20). Het was vijftien jaar geleden dat een Nieuw-Zeelands duel in de Super Rugby-competitie zó veel toeschouwers aantrok.