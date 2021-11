Aminata Diallo ontkent betrokkenheid bij grove mishandeling PSG-ploeggenote

Vrije training 1 Gridstraf incasseren­de Hamilton in eerste Braziliaan­se training sneller dan Verstappen

Met een tweede plek in de eerste vrije training op zak gaat Max Verstappen toewerken naar de kwalificatie van vanavond. Hij gaf in São Paulo een kleine vier tienden toe op Lewis Hamilton, die al weet dat hij zondag een paar plekken teruggaat op de grid maar in VT1 wel het snelst was: 1.09,050 om 1.09,417.

17:49