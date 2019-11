Amerikanen kopen zich voor 500 miljoen dollar in bij eigenaar Manchester City

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan heeft zijn akkoord gegeven voor de verkoop van 10 procent van de aandelen in City Football Group (CFG), de eigenaar van onder meer Manchester City. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Silver Lake betaalt liefst 500 miljoen dollar (455 miljoen euro). Na de transactie wordt de meest waardevolle voetbalgroep ter wereld gewaardeerd op 4,8 miljard dollar.

CFG bezit (deels) New York City FC (VS), Melbourne City FC (Australië), Yokohama F. Marinos (Japan), Club Atlético Torque (Uruguay), Girona FC (Spanje) en Sichuan Jiuniu FC (China). Abu Dhabi United Group van Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan zal na de deal een belang van ongeveer 77 procent hebben. Chinese investeerders onder leiding van media- en entertainmentgroep CMC Inc komt op ongeveer 12 procent. Silver Lake koopt iets meer dan 10 procent van CFG.

Wie hebben de belangrijkste Europese topclubs in handen?

Manchester United

De Amerikaanse familie Glazer kocht Manchester United in 2005 voor 790 miljoen pond (926 miljoen euro). Sinds 2012 is de Engelse grootmacht genoteerd op de New York Stock Exchange, maar de Glazers behouden het meerderheidsbelang van Manchester United.

Volledig scherm United-eigenaar Joel Glazer (links). © REUTERS

Liverpool

De Champions League-winnaar is sinds 2010 eigendom van de Fenway Sports Group na een deal van 300 miljoen pond. Fenway bezit ook het Major League Baseball-team Boston Red Sox.

Volledig scherm Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. © BSR Agency

Arsenal

De Amerikaanse miljardair en sportondernemer Stan Kroenke sloot een deal om de volledige controle over Arsenal in 2018 te nemen door de Russische rivaal Alisher Usmanov uit te kopen, waarbij de Engelse Premier League-club werd gewaardeerd op ongeveer 2,3 miljard dollar.

Volledig scherm Stan Kroenke feliciteert Arsène Wenger na het winnen van de FA Cup in 2017. © REUTERS

Chelsea

De Russische miljardair Roman Abramovich kocht de club in Londen voor 140 miljoen pond in 2003. Na veel succes is Chelsea de laatste jaren wat teruggevallen.

Volledig scherm Roman Abramovich. © REUTERS

Bayern München

Sportkledingmerk Adidas, autofabrikant Audi en verzekeraar Allianz hebben elk een belang van 8,33 procent in Bayern München. De rest van de aandelen (75 procent) zijn in handen van de fans.

Volledig scherm © Getty Images

Real Madrid en FC Barcelona

Beide Spaanse grootmachten zijn eigendom van hun fans. De zogenoemde socios kiezen ook de clubpresident.

Volledig scherm Real-voorzitter Florentino Perez en Manuela Carmena, burgemeester van Madrid, bij de presentatie van het nieuwe Bernabéu. © EPA

Paris Saint-Germain

De Parijse club is eigendom van Qatar Sports Investments - opgericht door de zoon van de emir en erfgenaam van de Qatarese troon Tamim Bin Hamad Al Thani - die in 2011 een belang van 70 procent in PSG kocht. De resterende 30 procent werd in 2012 gekocht van Colony Capital. Na die transactie werd de hele club gewaardeerd op 100 miljoen euro.

Volledig scherm Tamim Bin Hamad Al Thani (midden) bij een duel van PSG. © EPA

Juventus

De Agnelli-familie, die de Fiat-motorgroep heeft opgericht, is sinds acht seizoenen de controlerende aandeelhouder bij Juventus, de club van Matthijs de Ligt.

Volledig scherm Juventus-president Andrea Agnelli (rechts). © AFP

AC Milan

Het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management nam vorig jaar de controle over van de voormalige Italiaanse grootmacht. Elliot had in 2017 Yonhong Li geholpen bij de overname van de club, maar de Chinees liet een betalingstermijn verstrijken. Daardoor kon Elliot de macht grijpen. Het fonds injecteerde 50 miljoen euro om de financiën van de club te helpen stabiliseren.