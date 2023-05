Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz (19) kiest voor Albert Heijn-Zaanlander

Op afstand zal Anema hem begeleiden en adviseren en op meerdere momenten per jaar sluit Stolz zelf aan bij de ploeg van Anema en Schouten. ,,Het werkt niet zo dat wij het vanaf hier wel even volledig over gaan nemen”, verduidelijkt Anema, die benadrukt dat de schaatssport ‘heel voorzichtig’ moet zijn met zo’n megatalent dat nog in de groei is.



,,Hij rijdt nu al hard, dus onze eerste zorg is dat dat ook zo blijft. Dat houdt ook in dat we nauw gaan samenwerken met z’n Amerikaanse coach. En Jordan sluit op bepaalde momenten aan. We gaan kijken waar hij kan profiteren van onze trainingskampen, dan gaat hij mee. Naar de zomerkampen bijvoorbeeld, naar mooi weer in de winter, naar zomerijs op Thialf. We hebben al wel wat plannen, maar het is allemaal nog héél nieuw.”