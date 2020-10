Amerikaanse qualifier Korda blijft winnen en treft nu Nadal

Korda is de nummer 213 van de wereld. De jonge Amerikaan maakte in september zijn debuut op het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Canadees Denis Shapovalov. Op Roland Garros, het grandslam waar zijn vader Petr in 1992 de finale verloor van Jim Courier, won hij al zes partijen. Korda overleefde drie partijen in de kwalificaties en won vervolgens van Andreas Seppi, John Isner en Martinez.