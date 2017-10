Amerikaanse bondscoach Arena stapt op na kwalificatiedebacle

Strootman mist topper tegen Napoli, Karsdorp wél bij de selectie

17:26 Kevin Strootman ontbreekt morgen bij AS Roma in de Italiaanse topper tegen de ongeslagen koploper Napoli. De middenvelder heeft nog altijd te veel last van de spierblessure die hij kort voor de interlandperiode opliep in het gewonnen competitieduel met AC Milan (2-0).