Amerikaanse bond hoeft niet in Engeland aan te kloppen voor 'speciaal talent’ Sarina Wiegman

,,We hebben een hoop geruchten gehoord en ze is een speciaal talent. Maar ze heeft nog een contract tot 2025", aldus Bullingham, die verder vertelt dat er na de WK-finale van zondag tegen Spanje (12.00 uur Nederlandse tijd) gesproken zal worden over een nieuwe, verbeterde verbintenis. ,,Er is nog genoeg tijd. Sarina zal ook wel op vakantie willen na het toernooi.”

Officieel zou Andonovski's vierjarige contract aan het eind van het jaar aflopen. De voetbalbond heeft assistent-coach Twila Kilgore gepromoveerd tot interim-coach voor twee wedstrijden in de herfst, maar hoopt een permanente vervanging aan het eind van het jaar te hebben in de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.



Het ontslag van Andonovski kwam niet onverwacht. Het Amerikaanse vrouwenelftal presteerde matig dit jaar op het WK voetbal voor vrouwen, nadat het de vorige twee wereldkampioenschappen had gewonnen. Er klonk ook kritiek op Andonovski’s tactische besluiten en zijn beslissingen over wisselspelers.