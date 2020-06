Ambitieuze Tsitsipas gaat beter op zijn woorden letten: ‘Ik moet leren op mijn kans te wachten’

Een half jaar later geeft de getalenteerde tennisser echter toe dat hij in de Engelse hoofdstad in een overmoedige bui was na zijn fraaie triomf. ,,Ik heb mezelf daardoor onnodige druk opgelegd”, concludeert hij nu.



,,Achteraf bezien was het grootspraak die nauwelijks serieus te nemen viel. Ik moet helemaal niet zo ver in de toekomst kijken en zeker niet zo snel heel hoog willen mikken. Ik moet het juist stap voor stap doen en niet te veel aan de toekomst denken. Ik kan me beter op het heden concentreren.”