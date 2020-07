Amaya bezorgt Stam opsteker in MLS: zege op De Boer

Stam, de opvolger van de ontslagen Ron Jans, speelde met FC Cincinnati vanaf de 26ste minuut met een man meer na een rode kaart voor Jake Mulraney (Atlanta United), maar kon die numerieke meerderheid totaal niet in kansen of mogelijkheden uitdrukken in het bij vlagen zeer povere duel. Pas in de 76ste sloeg Cincinnati toe door een zondagsschot van Frankie Amaya, die daarmee zijn eerste MLS-goal uit zijn loopbaan liet aantekenen. Brad Guzman, de keeper van Atlanta United, liet zich van grote afstand verrassen. In de slotminuut moest ook Jerome Williams inrukken, na een natrappende beweging bij Cincinnati-aanvoerder Kendall Waston, zodat Atlanta United het duel met negen man eindigde.