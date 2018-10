Alves onthult aan Buffon: ‘Ik zou met jou willen ruilen’

De extravagante Braziliaan won de Champions League in 2009, 2011 en 2015 met FC Barcelona. Buffon probeert al ruim twintig jaar de Champions League te winnen, maar de Italiaanse doelman slaagde daar nog nooit in. Met Juventus verloor hij in 2003, 2015 en 2017 in de finale. In 2017 stonden Alves en Buffon samen aan de verliezende kant in de finale tegen Real Madrid. Hoe graag Buffon ook nog eens de Champions League zou willen winnen, ruilen voor de wereldbeker komt niet in hem op. ,,De Champions League winnen met PSG zou fantastisch zijn, maar het kan niet op tegen de wereldbeker. Wereldkampioen worden is het ultieme, omdat je dan voor blijdschap en trots zorgt in het hele land. Het geeft me nog altijd een trots gevoel dat ik weet dat we wereldkampioen zijn geworden.”