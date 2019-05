‘Als je Monaco saai vond, moet je je afvragen of dit wel een sport voor jou is’

Volledig scherm Michael Bleekemolen in Monaco © Arjan Schouten De Grand Prix van Monaco is er al sinds mens en heugenis. Sinds 1929 wordt er al op het straatcircuit geracet. Het is elk jaar een groot spektakel, maar de race op zich valt – door de beperkte inhaalmogelijkheden – soms wat tegen. Dat constateert ook voormalig autocoureur Michael Bleekemolen die al sinds 1983 jaarlijks aanmeert met zijn jacht in Monaco. ,,Voor het grote publiek was de Grand Prix van zondag niet leuk om te kijken. Zij zien een paar auto’s rondjes achter elkaar rijden. Alleen voor de echte kenners en Nederlandse liefhebbers (i.v.m. het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, red.) was het uiteindelijk een leuke race.”

Luister hier naar de podcast Pitstop met Arjan Schouten, Tim Engelen en Etienne Verhoeff over de GP van Monaco. De podcast is ook te beluisteren via Spotify of iTunes: ‘Max is de beste bumperklever van de Formule 1'

Enquete Poll De GP van Monaco was.. Geweldig!

Slaapverwekkend... De GP van Monaco was.. Geweldig! (58%)

Slaapverwekkend... (42%)

Jan Lammers, oud-autocoureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix, vond het in tegenstelling tot Bleekemolen een leuke race voor iedereen. ,,Als je als kijker deze wedstrijd saai vond, dan moet je je misschien gaan afvragen of dit wel de sport is voor jou is. Er zijn toch wel wat dingen gebeurd. En wat betreft de situatie van het niet kunnen inhalen: dat is al jaren zo, ook toen ik in de jaren ’80 nog racete. Iedereen uit de sport heeft dat inmiddels al geaccepteerd.”

Bleekemolen denkt toch dat de beleving voor het grote publiek stukken minder was dan voor de liefhebbers en de kenners. ,,Je moet je ook altijd in een sport verdiepen om te begrijpen wat er aan de hand is”, weet Bleekemolen. ,,Mensen in Monaco komen meer voor het rampgebeuren dan voor de races. Wij als echte liefhebbers beleven het heel anders. Je ziet verschillende bandentypen die worden ingezet en een Max Verstappen die stukken sneller is dan Hamilton. Helaas lukt het hem net niet om hem in te halen. Had hem vijf ronden meer gegeven en hij was er voorbij gegaan.”

Kwalificaties

Volledig scherm Jan Lammers. © Pim Ras fotografie De spanning in Monaco moet je ook vooral zoeken in de kwalificaties, weet Bleekemolen. ,,De kwalificaties bepalen 80 procent van de race. Daar wordt het verloop van de race voor een groot deel bepaald.” Dat wil niet zeggen dat de race op zichzelf geen spanning kent. ,,Je hebt soms toch mogelijkheden om na een pitstop je ergens tussen weet te proppen, in die zin is er wel degelijk spanning.” Dat onderstreept ook Lammers. ,,Met bandenstrategieën en een sporadische inhaalactie met risico blijft de GP van Monaco spectaculair.”



Dat het spektakel niet alleen op het circuit te vinden is, geeft Monaco een extra ‘magische’ dimensie. Met een geweldige historie, unieke locatie en immense populariteit moet de Grand Prix nooit van de Formule 1-kalender verdwijnen, vinden beide heren.



Lammers: ,,Het is altijd een circuit geweest dat tegen de wetten van de logica plaats vindt. Het is een vreemde eend in de bijt, maar het blijft een vertrouwde.”