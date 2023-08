Als international gestopte André Onana toch weer terug bij selectie Kameroen

Novak Djokovic wint bij terugkeer op US Open en verdringt Carlos Alcaraz van eerste plaats

Novak Djokovic heeft bij zijn terugkeer op de US Open een eenvoudige overwinning geboekt. De 23-voudig grandslamkampioen was in 1 uur en 35 minuten klaar met de 26-jarige Alexandre Müller en won in drie sets: 6-0, 6-2, 6-3. Hij brak acht keer de opslagbeurt van de Fransman en sloeg 32 winners.