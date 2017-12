'Als ik zo speel, verlies ik van Barney en Van Gerwen'

Van Aert is Van der Poel de baas na lange solo

16:44 Wout van Aert heeft voor de derde keer de veldrit in Bredene gewonnen. In de veldrit die valt onder het klassement van de Brico Cross eindigde Mathieu van der Poel als tweede. De 22-jarige Nederlander had de eerste drie ritten in Eeklo, Meulebeke en Kruibeke gewonnen.