Als de faxmachine het maar doet

Door Mikos Gouka en Daniël Dwarswaard



De paniekclub

Degradatiestress doet iets met een club. Neem nu 2007 bij het doorgaans zo lekker nuchtere RKC. Op de laatste dag van de transferperiode haalden de Waalwijkers nog even vier spelers binnen. Internationals zelfs. Voormalige of toekomstige, zo bleek later. Anthony Obodai (Sparta), Tarik Sektioui (FC Porto), Erwin Lemmens (Olympiakos) en Jan Vertonghen (Ajax). Benjamin de Ceulaer (Feyenoord) en Hervé Kage (Anderlecht) waren een paar dagen eerder al vastgelegd. Het eindresultaat: degradatie.