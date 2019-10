‘Als de concurrentie over je praat, zit je in hun hoofd’

Een kleine week na de race in Mexico ging Max Verstappen vandaag nog eens in op op de kritiek die hij daar kreeg op zijn racegedrag en het negeren van de gele vlaggen in de kwalificatie. ,,Ik vind het een beetje dom om je zo uit te laten over concurrenten.”

Door Arjan Schouten



Lewis Hamilton gaf na de GP van Mexico meteen toe dat hij Max Verstappen anders aanpakt dan andere coureurs op de grid. Hij laat de Limburger in een gevecht op de baan meer ruimte, waarin Sebastian Vettel hem groot gelijk gaf. Ook de Duitser gaat zo om met Verstappen. Wiel aan wiel gingen de drie afgelopen zondag door de eerste bochten in Mexico-Stad. ,,Ik dacht even dat hij als een torpedo bij mij binnen zou komen. Dus liet ik Max maar heel veel ruimte, dat is altijd het meest wijze wat je kan doen bij Max”, aldus Hamilton in Mexico. ,,Anders is de kans groot dat je er samen met hem af zal gaan, hij is een soort magneet voor dit soort situaties.”

Ook noemde Hamilton het niet correct dat Verstappen in de kwalificatie de dubbele gele vlaggen negeerde, toen Valtteri Bottas gecrasht langs de kant stond. ,,Een vlag betekent: slow the f**k down.”

Gevraagd naar de uitlatingen van Hamilton reageerde Verstappen vandaag in Amerika kalm, maar wel geprikkeld. ,,Ik vond het een beetje dom. Ik ga hier niet andere coureurs zitten bekritiseren. Ik vind dat niet zo respectvol”, aldus Verstappen. ,,Dit is Formule 1, we zijn de beste coureurs ter wereld. We vechten op de baan, daarom ben ik hier.”

Ergens deed het hem ook wel weer goed dat Hamilton zo uitvoerig over hem sprak, na de veelbewogen grand prix van Mexico. ,,Want het is altijd positief als concurrenten over je praten. Dat betekent dat je in hun hoofd zit.”