Alonso voorkomt eerste puntenverlies Chelsea, Fulham van de nul af

Chelsea domineerde vrijwel de hele wedstrijd, maar kwam tegen het compact verdedigende Newcastle nauwelijks tot uitgespeelde kansen. In de tweede helft was nota bene verdediger Antonio Rüdiger het dichtste bij een goal door van grote afstand verwoestend op de lat te schieten.



Even later bezweek de thuisclub dan toch. Hazard mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Marcos Alonso van de bal werd gegleden door Fabian Schär. De Zwitserse verdediger tackelde op de bal, maar nam ook Alonso mee. Hazard schoot vervolgens onberispelijk raak.



Chelsea leek zo na drie competitieduels de maximale score te houden, maar kreeg zeven minuten voor tijd toch nog de gelijkmaker om de oren. Joselu verraste David Luiz bij de eerste paal en kopte heel knap de 1-1 achter Kepa. De arbitrage zag daarvoor wel een elleboogstoot van aangever DeAndre Yedlin tegen Olivier Giroud over het hoofd. Diezelfde Yedlin werd uiteindelijk toch nog de schlemiel door de bal in de absolute slotfase in zijn eigen doel te werken.



De ploeg van Maurizio Sarri nestelt zich dankzij de derde competitiezege met Liverpool en het verrassende Watford aan kop. Morgen kan ook Tottenham Hotspur op gelijke hoogte komen als het de kraker tegen Manchester United wint. Newcastle United blijft op een punt staan.