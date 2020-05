Alonso voedt geruchten over rentree in F1: ‘Wil in 2021 op hoogste niveau rijden’

Fernando Alonso heeft nog meer voeding gegeven aan de speculaties over zijn terugkeer in de Formule 1. De Spaanse oud-wereldkampioen deed dat in een video-lezing voor studenten in Madrid. Zijn grootste uitdaging voor komend jaar ligt "in de hoogste categorie van de autosport op het hoogste niveau: in de Formule 1, de IndyCar of in de endurance", antwoordde Alonso op de vraag van een student.