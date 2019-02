Alonso testrijder en ambassadeur McLaren

Eric Matijsen stopt als commerci­eel manager ‘na alles wat er gebeurd is binnen NAC’

11:38 De uittocht van mensen op vitale plekken binnen de organisatie van NAC houdt aan. Commercieel manager Eric Matijsen stopt per 1 september als commercieel manager en is na manager jeugdopleiding Tim Gilissen (Heracles) en assistent personeelszaken Marion Vroenhoven (AZ) de derde persoon deze week van wie bekend wordt dat hij of zij vertrekt.