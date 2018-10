Alonso haalt uit naar Stroll: ‘Onmogelijk om met hem te racen’

Toen de tweevoudig wereldkampioen een beetje gekalmeerd was, analyseerde hij de crash nog eens. ,,Het gaat om verkeerd inschatten van de afstanden en snelheid, wat echt ongelofelijk is,” zei de Spanjaard, die nog drie races in de Formule 1 te gaan heeft, voordat hij afscheid neemt. ,,Het is steeds hetzelfde verhaal en het gebeurt elke keer weer. Bij de start proberen sommigen tegen alle anderen aan te botsen, net alsof je in een huurauto rijdt. Niemand doet het met opzet, maar ze waren weer aan het bowlen met mijn wagen, net als in Spa.”