Alonso blijft McLaren trouw

,,Het is geweldig om voor McLaren te blijven rijden. Dit was altijd de plek waar ik in mijn hart wilde blijven. Ik voel me thuis hier. Een geweldig team met een warmte en gemoedelijkheid die je nergens anders ziet in de Formule 1. Ik ben ongelooflijk blij", jubelt Alonso op de website van McLaren.



Hoewel de laatste jaren niet eenvoudig zijn geweest, zijn we niet vergeten hoe we een race moeten winnen", zo geeft Alonso de moed niet op. ,,Ik geloof erin dat we gauw weer successen kunnen boeken."



McLaren wilde het contract van Alonso al langer verlengen, maar een handtekening van de Spanjaard bleef uit. Dat leidde tot speculaties over de toekomst van de 36-jarige coureur die dit seizoen niet tevreden was over de Honda-motor in zijn bolide.



De racewagens van McLaren worden volgend jaar uitgerust met een krachtbron van Renault. ,,Het is belangrijk dat deze ploeg de technische middelen en financiële kracht heeft om weer voor de prijzen te gaan strijden. We hebben de afgelopen jaren plannen voor de toekomst gemaakt. Ik kijk uit naar de reis die we gaan maken.''



Ook in 2018 vormt Alonso, die al sinds voor McLaren rijdt, een koppel met de Belg Stoffen Vandoorne.