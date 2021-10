Alles wat je moet weten over het EK darts met Michael van Gerwen en Danny Noppert

Het EK darts gaat vanavond van start voor een goed gevulde Salzburgarena in Oostenrijk. Namens Nederland doen Michael van Gerwen en Danny Noppert mee om de prijzenpot van 590.000 euro. Verschillende bekende namen, onder wie Dirk van Duijvenbode, ontbreken in het speelveld door een unieke kwalificatie.

Het European Championship Darts, oftewel het EK darts, is een van de majortoernooien van het jaar. De 32 spelers die dit jaar tijdens de European Tour het meeste prijzengeld verzamelden, zijn gekwalificeerd. De PDC Order of Merit, waar Van Gerwen derde staat, telt niet mee. Hij is nu als achtste gekwalificeerd.

Door de pandemie zijn er in plaats van dertien EuroTour-toernooien slechts twee afgewerkt: de Hungarian Darts Trophy en Gibraltar Darts Trophy. Spelers die aan beide evenementen deelnamen zijn in het voordeel, terwijl andere toppers een plekje op het EK mislopen. Naast Dirk van Duijvenbode ontbreken ook Dimitri Van den Bergh, Dave Chisnall, Jonny Clayton en Stephen Bunting.

In tegenstelling tot wat de naam suggereert kunnen spelers van buiten Europa ook meedoen. Peter Wright staat als titelverdediger aan de start, hij versloeg vorig jaar in de finale James Wade. ,,Vorig jaar was het een geweldig toernooi voor mij", zegt Wright. ,,Ik gooide over het hele toernooi een gemiddelde van meer dan 100. Het zou mooi zijn als ik mijn titel kan houden, maar ik weet dat de eerste ronde tegen Florian (Hempel, red.) al moeilijk is.”

Wedstrijdschema

Het toernooi wordt via een standaard knock-out systeem gespeeld. Van Gerwen en Noppert kunnen elkaar op zijn vroegst in de halve finale treffen. Ondanks dat Noppert in vorm is, lijkt die kans klein.

Van Gerwen neemt het in de eerste wedstrijd op tegen de 42-jarige Kroaat Boris Krcmar. Voor de Brabander wacht de moeilijkste wedstrijd al in de kwartfinale. Als alles goed gaat, komt hij daar de als eerst geplaatste Price tegen.

Volledig scherm Gerwyn Price won het WK Darts in januari van dit jaar. © AP

Noppert is als twintigste geplaatst en krijgt direct met een lastige tegenstander te maken: Krzysztof Ratajski. De Pool won vorige week van Rob Cross en Nathan Aspinall, en is als 13e geplaatst voor het toernooi. Om in een hypothetische halve finale tegen Van Gerwen te komen zal hij de als vijfde geplaatste Brit Aspinall (of zijn bedwinger) moeten verslaan.

Het hele speelschema:

Donderdag 20.00 uur (best of 11 legs)

Simon Whitlock (Aus) - William Borland (Sch)

Brendan Dolan (N-Ier) - Kim Huybrechts (Bel)

Rob Cross (Eng) - Keane Barry (Ier)

Luke Humphries (Eng) - Callan Rydz (Eng)

Jose de Sousa (Por) - Lewis Williams (Wal)

Peter Wright (Sch) - Florian Hempel (Dui)

Mensur Suljovic (Oos) - Adam Hunt (Eng)

Joe Cullen (Eng) - Ted Evetts (Eng)

Vrijdag 20.00 uur (best of 11 legs)

Adam Gawlas (Tsj) - Joe Murnan (Eng)

Krzysztof Ratajski (Pol) - Danny Noppert (Ned)

James Wade (Eng) - Adam Smith-Neale (Eng)

Nathan Aspinall (Eng) - Mervyn King (Eng)

Michael Smith (Eng) - Ryan Searle (Eng)

Michael van Gerwen (Ned) - Boris Krcmar (Kro)

Gerwyn Price (Wal) - Ritchie Edhouse (Eng)

Damon Heta (Aus) - Gabriel Clemens (Dui)

Zaterdag 13:45 (Best of 19 legs)

Tweede ronde (deel 1)

Zaterdag 20:00 (Best of 19 legs)

Tweede ronde (deel 2)

Zondag 13:45 (Best of 19 legs)

Kwartfinales

Zondag 20:00 (Best of 21 legs)

Halve finales & finale

Prijzengeld

Winnaar: €140.000

Runner-Up: €70.000

Halve finalist: €37.500

Kwartfinalist: €23.500

Laatste 16: €11.750

Laatste 32: €7.050

Eerdere winnaars

Michael van Gerwen en Phil Taylor zijn recordhouders. Allebei wonnen ze vier keer de beker.

2008: Phil Taylor (Eng)

2009: Phil Taylor (Eng)

2010: Phil Taylor (Eng)

2011: Phil Taylor (Eng)

2012: Simon Whitlock (Aus)

2013: Adrian Lewis (Eng)

2014: Michael van Gerwen (Ned)

2015: Michael van Gerwen (Ned)

2016: Michael van Gerwen (Ned)

2017: Michael van Gerwen (Ned)

2018: James Wade (Eng)

2019: Rob Cross (Eng)

2020: Peter Wright (Sch)

Op televisie?

In Nederland is het volledige EK te volgen op RTL 7.

