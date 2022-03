Alles wat je moet weten over de WK sprint in Hamar: tijden, deelnemers en de loting

Twee weken na de Winterspelen in Peking maken de schaatsers zich alweer op voor twee volgende grote evenementen: de WK sprint en de WK allround die de komende vier dagen in het Noorse Hamar worden gehouden. Alles wat je moet weten over de WK sprint, dat vanavond begint en morgen eindigt. De WK allround zijn zaterdag en zondag.

Wie komen er voor Nederland in actie?

Bij de vrouwen komen Jutta Leerdam, Femke Kok en Michelle de Jong in de baan. Reserve is Marrit Fledderus. Bij de mannen staan Thomas Krol, Kai Verbij en Tijmen Snel op het ijs. Reserve is Merijn Scheperkamp.

Wat is het programma?

Vandaag

• 17.30 uur: eerste 500m (v)

• 18.07 uur: eerste 500m (m)

• 18.53 uur: eerste 1000m (v)

• 19.48 uur: eerste 1000m (m)



Morgen

• 17.30 uur: 500m (v)

• 18.07 uur: 500m (m)

• 18.53 uur: 1000m (v)

• 19.48 uur: 1000m (m)

Wie zijn de kanshebbers bij de vrouwen?

Grote favoriete bij de vrouwen is Jutta Leerdam, die in Hamar ‘geen last heeft’ van concurrenten Erin Jackson, Brittany Bowe én de Russinnen (Angelina Golikova en Daria Kachanova), die na de inval in Oekraïne niet welkom zijn bij wedstrijden en grote evenementen. Ook de Japanse Miho Takagi, die op de 1000 meter goud won in Peking vóór Leerdam, laat de WK sprint lopen. Ze komt vanaf zaterdag in actie bij de WK allround.

Volledig scherm Jutta Leerdam. © ANP

Is de weg naar de mondiale titel dan al geplaveid voor Leerdam? Dat zeker niet. Hoewel slechts 18 vrouwen aan de start staan in het Vikingskipet van Hamar zal Leerdam nog een flink kluif hebben aan Femke Kok, de Oostenrijkse Vanessa Herzog en de Poolse Andzelika Wojcik.

Hoe ziet de loting voor vandaag eruit bij de vrouwen?

500 meter

1. Maddison Pearman (Can) Ellia Smeding (Eng)

2. Karolina Bosiek (Pol) - Martine Ripsrud (Noo)

3. Rio Yamada (Jap) - Yu-Ting Huang (Tai)

4. Julie Nistad Samsonsen (Noo) - Arisa Tsujimoto (Jap)

5. Brooklyn McDougall (Can) - Maki Tsuji (Jap)

6. Michelle de Jong - Vanessa Herzog (Oos)

7. Femke Kok - Yekaterina Aidova (Kaz)

8. Andzelika Wójcik (Pol) - Kimi Goetz (VS)

9. Jutta Leerdam - Kaja Ziomek (Pol)

1000 meter

1. Arisa Tsujimoto - Julie Nistad Samsonsen

2. Ellia Smeding - Maki Tsuji

3. Brooklyn McDougall - Karolina Bosiek

4. Kaja Ziomek - Michelle de Jong

5. Maddison Pearman - Martine Ripsrud

6. Rio Yamada - Jutta Leerdam

7. Andzelika Wójcik - Femke Kok

8. Yekaterina Aidova - Kimi Goetz

9. Vanessa Herzog - Yu-Ting Huang

Wie strijden bij de mannen om het sprintgoud?

Bij de mannen is de strijd op voorhand veel spannender. De Nederlandse favorieten Krol en Verbij zullen vooral moeten afrekenen met de Japanners Wataru Morishige, titelverdediger Tatsuya Shinhama, de Canadees Laurent Dubreuil en de Pool Piotr Michalski. De Rus Viktor Mushtakov, die zich ook had kunnen mengen in de strijd om de hoofdprijs, is er vandaag en morgen niet bij. Hij heeft vanwege de invasie in Oekraïne een startverbod gekregen.

Waar Krol met het goud (1000 meter) en zilver (1500 meter) uit Peking vol vertrouwen aan de start staat in Hamar, hoopt Verbij zich vooral te willen revancheren voor het drmatische optreden bij de Winterspelen. Hij verleende tijdens de 1000 meter voorrang aan Dubreuil en zag een topklassering in rook opgaan. En laten die twee elkaar vanavond bij de eerste 500 meter meteen weer treffen in een rechtstreeks duel.

Hoe ziet de loting voor vandaag eruit bij de mannen?

500 meter

1. Tijmen Snel -

2. Moritz Klein (Dui) - Nico Ihle (Dui)

3. Thomas Krol - Denis Kuzin (Kaz)

4. Jeffrey Rosanelli (Ita) - Mirko Giacomo Nenzi (Ita)

5. Hendrik Dombek (Dui) - Austin Kleba (VS)

6. Bjørn Magnussen (Noo) Marek Kania (Pol)

7. Henrik Fagerli Rukke (Noo) - David Bosa (Ita)

8. Wataru Morishige (Jap) - Piotr Michalski (Pol)

9. Håvard Holmefjord Lorentzen (Noo) - Damian Zurek (Pol)

10. Kai Verbij - Laurent Dubreuil (Can)

11. Tatsuya Shinhama (Jap) - Jordan Stolz (VS)

1000 meter

1. Wataru Morishige -

2. Marek Kania - Tatsuya Shinhama

3. Mirko Giacomo Nenzi - Jeffrey Rosanelli

4. Hendrik Dombek - Damian Zurek

5. Nico Ihle - Henrik Fagerli Rukke

6. Denis Kuzin - Tijmen Snel

7. Bjørn Magnussen - Austin Kleba

8. Thomas Krol - Håvard Holmefjord Lorentzen

9. Jordan Stolz - Moritz Klein

10. Laurent Dubreuil - Piotr Michalski

11. Kai Verbij - David Bosa

Waar is het WK sprint te volgen?

Alle wedstrijden zijn live te volgen in een liveblog op deze site, inclusief tussenstanden en klassementen. De NOS zendt de WK sprint vandaag en morgen uit op tv (NPO2) en via een livestream van 17.25 tot 20.40 uur. De WK allround zijn zaterdag en zondag volledig op NPO1 te volgen, van 13.10 tot 17.50 uur.