Alles wat je moet weten over de Premier League

Iets meer dan een maand later staan ze voor het eerst weer met elkaar aan de oche. Van Gerwen met nieuwe pijlen en Wright vol vertrouwen. Zo won de kleurrijke Schot afgelopen weekeinde direct The Masters, het eerste toernooi van het nieuwe jaar. In Milton Keynes verloor ‘Mighty Mike’ op de openingsavond juist verrassend van Jonny Clayton.

Hoe dan ook zullen veel ogen nu op Van Gerwen en Wright gericht zijn in Aberdeen, waar naast ‘Snakebite’ ook de Schotten Gary Anderson en John Henderson meedoen. ‘Hendo’ is dit jaar weer één van de negen uitdagers. Zij mogen elk een avond sparren met de vaste deelnemers. Naast Van Gerwen, Wright en Anderson gaf de PDC Daryl Gurney, Glenn Durrant, Michael Smith, Nathan Aspinall, Gerwyn Price en Rob Cross een vaste plek.

Twee keer Rotterdam

Net als afgelopen jaar doet het dartscircus ook weer twee avonden Rotterdam aan. Op woensdag 25 en donderdag 26 maart is Ahoy de dampende dartshal. Jermaine Wattimena en Jeffrey de Zwaan zijn de lokale uitdagers. Ook De Zwaan neemt het op tegen WK-beul Wright, die voor het Nederlandse talent in de achtste finale te sterk bleek. Wattimena treft Price.

Na de 9de Premier League-speeldag in Rotterdam valt de minste van de 9 vaste deelnemers af. Het format verandert ook. De eerste negen wedstrijden gaat het er nog om wie het eerst 7 legs haalt, terwijl een 6-6 gelijkspel ook mogelijk is. Daarna gaat het erom wie de beste is over 14 legs, wie het eerst bij de 8 is. Een 7-7 gelijkspel kan ook.