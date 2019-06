Alles wat je moet weten over de Copa América

Voetballiefhebbers komen ook in de zomer nog aan hun trekken. Naast de Afrika Cup, Gold Cup en het WK vrouwenvoetbal, vindt ook de 46ste editie van het oudste landentoernooi ter wereld plaats: de Copa América, die van 14 juni t/m 7 juli wordt gespeeld in Brazilië.

Brazilië, één van de favorieten voor de winst, organiseert het toernooi voor de vijfde keer na dertig jaar niet als gastland te hebben gefungeerd. Wie denkt dat de Copa América louter wordt gespeeld door Zuid-Amerikaanse landen, die heeft het mis. Naast Argentinië, Bolivia, Brazilïe, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela nemen ook Japan en Qatar deel aan het Zuid-Amerikaanse toernooi. Voor Japan is het zelfs de tweede keer dat het land het toernooi speelt. De eerste keer in 1999 was niet bijster succesvol. Het Aziatische land werd teleurstellend laatste in een poule met Peru, Paraguay en Bolivia.

Waarom mogen de Aziatische landen meedoen? Heel simpel. De CONMEBOL kent slechts tien landen. De bond heeft iedere editie twee gastlanden nodig om drie poules van vier landen te kunnen samenstellen. Gezien de drukke agenda van Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, die deelnemen aan de CONCACAF Gold Cup, is besloten om landen uit Azië te kiezen. Het is de eerste Copa America waar geen CONCACAF-gelieerd land deelneemt sinds de eerste keer dat er gastlanden worden uitgenodigd. Er is geen officiële lezing waarom het specifiek Japan en Qatar zijn geworden, maar de uitkomst van de Asia Cup lijkt leidend. Beide landen reikten tot de finale en het was Qatar dat verrassend te sterk was. Voor Qatar lonkt een unieke mogelijkheid met de deelname aan de Copa América. Het kan het eerste land worden dat een groot toernooi van twee confederaties wint in één jaar tijd.

De groepsindeling van de Copa América ziet er als volgt uit:

Van de twaalf deelnemende landen, gaan er acht door naar de kwartfinales: de nummers 1 en 2 en de beste twee nummers 3 van de poule.

Speelschema Copa América (let wel, aangegeven tijden zijn Braziliaanse tijden)

Volledig scherm Speelschema Copa América. © CONMEBOL

Ondanks het tijdsverschil van vijf uur vindt een aanzienlijk deel van de wedstrijden op het gunstige tijdstip van 21:00 Nederlandse tijd plaats. De die-hard voetballiefhebber dient toch een aantal keer de wekker te zetten: het grootste gedeelte van de duels wordt rond middernacht gespeeld. De finale vindt op 7 juli om 22:00 Nederlandse tijd plaats.

Kanshebbers

Volledig scherm De Braziliaanse mascotte. © BSR Agency Gastland Brazilië en Argentinië worden bestempeld als de favorieten voor de winst van het toernooi. Lionel Messi wil echter niets van een Argentijnse favorietenrol weten. ,,Natuurlijk gaan we met dezelfde ambitie als altijd, maar de realiteit is dat ons team in een overgangsfase zit en niet tot de kandidaten voor de eindzege behoort”, gaf Messi in een interview voorafgaand aan het toernooi aan. Argentinië heeft het toernooi sinds 1993 niet meer gewonnen en verloor vier van de vijf finales van de laatste edities van het toernooi.

Na gastland Brazilië en Argentinië wordt Uruguay door de wedkantoren betiteld als favoriet. Uruguay is met vijftien titels recordhoudend winnaar van de Copa América. De laatste keer dat de Uruguayanen met de winst van het toernooi aan de haal gingen, dateert al weer van 2011. Titelverdediger Chili, die de vorige twee edities van het toernooi won, en Colombia zijn outsiders voor de winst van het toernooi.

Spelers met een Nederlands tintje

Op de Braziliaanse velden zijn een aantal (oud-)eredivisiespelers te bewonderen. Uruguay is daarin de lijstaanvoerder met drie spelers: Gastón Pereiro (PSV), Luis Suárez (ex-Ajax) en Nicolás Lodeiro (ex-Ajax) maken deel uit van de Uruguayaanse selectie. Colombia heeft met Davinson Sánchez (ex-Ajax) en Santiago Arias (ex-PSV) twee oud-eredivisiespelers in de gelederen. Peru heeft met Renato Tapia (Willem II) en Jefferson Farfán (ex-PSV) ook twee spelers met een Nederlandse achtergrond. Brazilië (David Neres, Ajax), Venezuela (Roberto Rosales, ex-FC Twente), Argentinië (Nicolás Tagliafico, Ajax), Paraguay (Celso Ortiz, ex-AZ) en Ecuador (Renato Ibarra, ex-Vitesse) hebben allen één (oud-)eredivisiespeler in hun selectie.