Alles rondom El Diego is groter en absurder dan je in eerste instantie voor mogelijk had gehouden

Zó gaan alle Nederland­se clubs zich plaatsen voor de Europese knock-outfases

27 november Nu er in de Champions League en de Europa League nog twee groepsduels te spelen zijn, is het tijd om het perspectief van de Nederlandse deelnemers eens te bekijken. De duidelijke conclusie is dat de vier clubs in vergelijkbare schuitjes zitten. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ kunnen allemaal nog groepswinnaar worden, maar kunnen er ook allemaal nog uit vliegen.