Alles over Formule 1 in Zandvoort: dagelijks live met het nieuws, reacties, podcasts en video's

Het Formule 1-circus is na een afwezigheid van 36 jaar weer neergestreken in Zandvoort. Daar wordt dit weekeinde de strijd om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vervolgd. De komende dagen houden we je via deze site 24/7 op de hoogte van de ontwikkelingen vanuit Zandvoort, waar onze verslaggevers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten ter plekke zijn.

Het belooft in Zandvoort een waar spektakel te worden. Wij gaan de verrichtingen van Max Verstappen en zijn concurrenten nauwgezet voor je volgen. De hele dag door brengen we via liveblogs, nieuwsberichten, verhalen, columns, video’s en podcasts de belangrijkste updates.



Ben je nog op vakantie of moet je misschien wel gewoon werken? Geen nood: tot en met zondag houden we je via ons uitgebreide liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en volgen we de vrije trainingen, kwalificatie en natuurlijk de race live. Via onze samenwerking met Ziggo Sport brengen we in onze liveblogs ook direct de beelden van de hoogtepunten. Je mist dus helemaal niets.

Verder doen onze verslaggevers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten verslag van het racespektakel in Zandvoort. Via achtergrondverhalen, interviews en reportages zorgen ze ervoor dat je niets van het meerdaagse event hoeft te missen. Ook schuiven zij aan bij onze speciale podcasts en geven op locatie hun duiding in onze video's.



• Verstappen laat Formule 1 terugkeren naar Zandvoort

• Circuit Zandvoort geliefd bij concurrenten Verstappen

• De vele hobbels van de GP in Zandvoort

• Interview met Zandvoort-directeuren

In onze videorubriek Pitstop blikken we al de hele week vooruit op de gebeurtenissen in Zandvoort. Tijdens de racedagen brengen we in de ochtend, middag en avond video-updates, met ook circuitdirecteur Jan Lammers en F1-expert Tom Coronel. Daarnaast brengen we in onze liveblogs en videoplayers direct de beelden van de vrije trainingen, kwalificatie en de race. Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Rond de raceweekenden brengen we altijd nieuwe afleveringen van onze Formule 1-podcast Pitstop, waar onze verslaggevers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten aanschuiven bij presentator Etienne Verhoeff. Ook laten kenners als Tom Coronel in onze podcast af en toe hun licht over de Formule 1 en Max Verstappen schijnen.

In aanloop naar de Grand Prix van Zandvoort hebben we extra afleveringen opgenomen. Daarnaast komen we zoals gebruikelijk zondag na de race snel met een actuele podcast. Beluister hieronder de afleveringen.

Lewis Hamilton gaat in de strijd om de wereldtitel aan de leiding. Zijn voorsprong op naaste belager Max Verstappen bedraagt slechts drie punten. Tijdens het Formule 1-weekeinde leveren we continu data over de vrije trainingen, kwalificatie en de race. Ook is de volledige kalender, met de aanstaande races, te raadplegen en kun je alle uitslagen en klassementen terugvinden.

