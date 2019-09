Alles draait vanavond om Mario Balotelli in duel met het Juve van De Ligt

Mario Balotelli kan vanavond zijn debuut maken voor zijn geliefde Brescia. De wedstrijd tegen Juventus, dat zonder Cristiano Ronaldo op bezoek komt in het Stadio Mario Rigamonti, staat dan ook volledig in het teken van de Serie A-terugkeer van de veelbesproken Italiaan.

Na een zomer vol geruchten tekent Balotelli in augustus dan eindelijk een contract bij de club waar hij al zijn hele leven supporter van is. ,,Mijn moeder bleef maar huilen toen ik vertelde over de interesse van Brescia. Mijn vader was altijd fan van Brescia en zal ongetwijfeld heel trots op me zijn.”

Voetballen in het blauwwitte shirt is een droom die Balotelli al zijn hele leven koestert. De Italiaan met Ghanese roots groeit op in Concesio, onder de rook van Brescia. Daar komt hij terecht omdat zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen. Zijn adoptievader is een groot fan van Brescia en geeft die clubliefde mee aan de jonge Balotelli.

Liefde voor Brescia

Volledig scherm Balotelli in het shirt van Italië tijdens het WK 2014. © EPA In het seizoen 2000/2001 maakt Brescia met de tandem Roberto Baggio en Andrea Pirlo op het middenveld veel indruk in de Serie A. De dan 10-jarige Balotelli mag dat seizoen als speler van amateurclub Pavoniana een aantal keer ballenjongen zijn bij wedstrijden van Brescia.



Als jeugdspeler van Mompiano doet Brescia nog een poging om Balotelli naar de club te halen. Toch draagt Balotelli nooit het shirt van de club. Hij debuteert uiteindelijk als 17-jarig toptalent voor Inter. Een lange carrière met periodes bij Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice en Marseille volgt. Toch blijft Balotelli altijd een speciale band hebben met Brescia. Maar zolang die club in de Serie B speelt, is de komst van de spits niet aan de orde.

Promotie

Afgelopen seizoen werd Brescia kampioen in de Serie B. En dat biedt opeens mogelijkheden. Er is meer geld beschikbaar en de geruchtenmolen draait op volle toeren. Een daarvan is de transfer van Balotelli naar Noord-Italië. Ondanks dat Balotelli transfervrij is na een periode bij Marseille lijkt het niet realistisch. Maar in zijn hoofd wil Balotelli maar één ding: spelen voor Brescia. Als hij van zaakwaarnemer Mino Raiola hoort dat er wederzijdse interesse is, hoeft hij niet meer na te denken. ,,Ik heb niet getwijfeld. Ik ben een Bresciano.”

Juventus