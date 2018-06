Alleen te vroeg vlaggende Harlow brengt Vettel van slag in Montreal

Alleen het Canadese model Winnie Harlow (23) bracht Sebastian Vettel even in de war tijdens de Grote Prijs van Canada. De Duitse coureur moest nog een rondje rijden toen hij op de pitmuur Harlow al zag zwaaien met de zwart-wit geblokte finishvlag.

,,Zeg tegen ze dat ze niet met de vlag moeten zwaaien als de race nog niet voorbij is'', bromde Vettel over de boordradio. Hij maakte ook de zeventigste en laatste ronde zonder problemen vol en kon daarna zijn vijftigste overwinning in de Formule 1 vieren.

,,Dit grenst aan perfectie'', zei Vettel grijzend. De viervoudig wereldkampioen was vanaf poleposition vertrokken en reed van start tot finish onbedreigd aan kop. Vettel bezorgde Ferrari de eerste zege op het Circuit Gilles Villeneuve sinds Michael Schumacher in 2004. Zelf wist de Duitser in 2013 ook te winnen in Montreal, toen in een bolide van Red Bull.

,,Dit circuit betekent heel veel voor Ferrari'', zo doelde Vettel op de zege die de Canadese coureur Gilles Villeneuve precies 40 jaar geleden in een Ferrari boekte op dezelfde plek. ,,Het was lang geleden dat we hier hebben gewonnen. Het is mooi om alle fans hier van Ferrari zo blij te zien.''

Volledig scherm Winnie Harlow bij de Grand Prix van Canada. © Photo News