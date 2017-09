Alleen Real Sociedad kan Barcelona volgen

Noppert gepasseerd, Birighitti definitief nieuwe nummer 1 van NAC

14:17 De kogel is door de kerk: Mark Birighitti heeft Andries Noppert uit het doel van NAC verdrongen. De 26-jarige Australiër die op ‘Deadline Day’ voor twee jaar is aangetrokken is de nieuwe nummer 1 en staat zondag tegen AZ onder de lat bij de Bredanaars. Noppert en Nigel Bertrams zitten beiden op de bank.