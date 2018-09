Alleen Räikkönen en Hamilton sneller dan Verstappen

19de rit Vuelta LIVE | Podiumplek gloort weer voor Kruijswijk, Valverde heeft het lastig

17:10 De Vuelta nadert zijn ontknoping! Met nog twee etappes bergop en de zogenaamde showetappe van zondag naar Madrid wordt het erop of eronder voor Steven Kruijswijk. Kan hij het podium in de Ronde van Spanje nog halen? Vandaag gaat de 19de etappe van Lleida over 154,4 kilometer naar Andorra, waar de enige maar loodzware slotklim ligt: de Col de la Rabassa. De start is om 13.30 uur, de finish wordt rond 17.40 uur verwacht. Mis hier niets!