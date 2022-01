Alleen Medvedev kan Nadal nog van 21ste grandslamtitel houden: ‘Weet zeker dat Novak zal kijken’

In een partij met irritaties over en weer heeft Daniil Medvedev afgerekend met Stefanos Tsitsipas. De Russische nummer twee van de wereld versloeg de Griek in de halve finale van de Australian Open met 7-6 (5) 4-6 6-4 6-1.

Medvedev is nu de enige die Rafael Nadal nog van zijn 21ste grandslamtitel kan afhouden. Nadal plaatste zich eerder vandaag voor de finale door in vier sets te winnen van de Italiaan Matteo Berrettini.

In de eerste set bleek al gauw dat Medvedev en Tsitsipas erg aan elkaar gewaagd waren. Niet één speler wist de ander te breken, al had Medvedev daar op 4-4 de grootste mogelijkheid toe. De Rus liet echter alle vier zijn breekpunten onbenut. Die missers leken de nummer twee van de wereld duur te komen staan toen Tsitsipas in de tiebreak de eerste minibreak plaatste. Medvedev stond echter op in dezelfde tiebreak en wist vooral in de lange rally's Tsitsipas zijn wil op te leggen. Medvedev brak de Griek twee keer en trok de tiebreak alsnog met 7-5 naar zich toe.

Volledig scherm Daniil Medvedev viert zijn overwinning in de halve finale van de Australian Open. © AFP

Irritaties

In de volgende set liepen de frustraties bij Medvedev hoog op. Nadat hij in de eerste game direct door Tsitsipas was gebroken, brak hij op 2-3 nog terug, maar op 4-4 ging het helemaal mis voor de Rus: hij sloeg op breakpunt een dubbele fout en zo kon Tsitsipas voor de set gaan serveren. Dat gebeurde echter niet, voordat Medvedev zijn ongenoegen over de communicatie tussen Tsitsipas en diens vader in niet mis te verstane bewoordingen had geuit richting de umpire. ,,O mijn god, u kunt er helemaal niets van’, liet de Rus zich onder meer ontvallen. Het kwam de Rus op een waarschuwing te staan. Ondanks al zijn woede wist de duidelijk geagiteerde Medvedev de eerste twee setpunten van Tsitsipas, wiens vader nog altijd veelvuldig met hem communiceerde, met agressief tennis weg te werken. Op het derde setpunt sloeg Tsitsipas wel toe.

Na de tweede set zocht Medvedev nogmaals de confrontatie op met de umpire, al deed hij dat dit keer een stuk beleefder. Desalniettemin mocht de Rus blij zijn dat hij geen tweede waarschuwing kreeg voor zijn gedrag.

Volledig scherm Danill Medvedev is woest op de umpire. © EPA

In de derde set gingen beide spelers door op een bijzonder hoog niveau. Na bijna twee uur spelen stonden beide spelers op één set en drie games en wees alles op nog tweeëneenhalve set vuurwerk. In regelmatig lange punten was het echter met name Tsitsipas die moeite had zijn eigen servicegames te behouden en op 4-4 ging het mis voor de Griek: hij sloeg de ballen steeds wilder en na twee onnodige fouten stond het plots 0-40 voor Medvedev, die het tweede van zijn drie breekpunten verzilverde en de set eenvoudig binnensleepte.

Waarschuwing Tsitsipas

Bij 1-1 in de vierde set kreeg Tsitsipas dan alsnog de waarschuwing waar Medvedev om gevraagd had. Hoewel Tsitsipas er in eerste instantie alleen om kon lachen, kwam hij daarna niet meer in het spel voor. De Griek oogde vermoeid en probeerde de rally's kort te houden, maar zijn agressieve tennis leidde niet tot resultaat. De slordige Griek sloeg in deze set alleen al zeven onnodige fouten en met een eersteservicepercentage van vijftig procent was het beste er wel vanaf. Medvedev zag zijn kans schoon en denderde door naar een uiteindelijk toch betrekkelijk eenvoudige zege.

Volledig scherm Daniil Medvedev (l) en Stefanos Tsitsipas maakten er vooral in de eerste drie sets een hoogstaand duel van. © AP

Na afloop kwam Medvedev nog even terug op zijn woede-uitbarsting. Hij kaartte aan dat zijn gedrag fout was, wat hem op wat meer sympathie van het publiek kwam te staan. Het publiek, dat de gehele partij op de hand van Tsitsipas was geweest, leek Medvedev zijn opgefokte gedrag helemaal te vergeven toen interviewer Jim Courier hem overtuigde morgen de vrouwenfinale tussen de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Danielle Collins te gaan kijken.

21ste grandslamtitel

Nadal kan zijn 21ste grandslamtitel winnen als hij Medvedev verslaat. De Rus zorgde er vorig jaar op de US Open echter al voor dat Djokovic die 21ste grandslamtitel niet won. ,,Ik ga weer tegen iemand spelen die zijn 21 grandslam kan winnen. Ik weet zeker dat Rafa toen heeft gekeken voor de televisie. Ik weet niet voor wie hij toen was, maar ik weet wel dat Novak nu ook zeker zal gaan kijken.”

