Alleen de rijkste landen doen nog mee aan de Champions League

Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk maken meer dan ooit de dienst uit in de Champions League. Voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi zijn alleen de vijf rijkste landen vertegenwoordigd bij de laatste zestien clubs.

Spanje (18)*

Clubs: Real Madrid (13/16)**, Barcelona (5/8), Atlético Madrid (0/3), Valencia (0/2).

La Liga bevestigt zijn status van misschien wel de beste competitie van Europa met vier ploegen bij de laatste zestien van het miljoenenbal. Spanje leverde al 18 keer de winnaar van de Champions League/Europa Cup 1. Real Madrid (13 keer) en Barcelona (5 keer) behoren tot de rijkste clubs van Europa. Volgens de website transfermarkt.de hebben de twee grootmachten een selectie die meer dan een miljard euro waard is (zie kader).

De Nederlanders in Spaanse dienst die nog kans maken op het winnen van de Champions League: Frenkie de Jong (Barcelona) en Jasper Cillessen (Valencia).

Engeland (13)

Clubs: Liverpool (6/9), Manchester City (0/0), Chelsea (1/2), Tottenham Hotspur (0/1).

Liverpool zorgde er dit jaar voor dat de Cup met de Grote Oren voor de dertiende keer naar Engeland ging. Met vier van de rijkste clubs van Europa nog in het toernooi kan dat dit seizoen zo maar voor de veertiende keer gebeuren. Manchester City snakt naar de belangrijkste prijs die het nog nooit won. Met de duurste selectie van alle deelnemers is de ploeg van trainer Pep Guardiola één van de grote kanshebbers.

Liverpool heeft als enige van de Premier League-clubs een flinke Nederlandse inbreng in de achtste finales: Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn onomstreden, terwijl Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever ook deel uitmaken van de selectie van Jürgen Klopp.

Volledig scherm Manchester City-spits Gabriel Jesus juicht na zijn goal in Zagreb. © Getty Images

Italië (12)

Clubs: Juventus (2/9), Napoli (0/0), Atalanta (0/0).

Voormalige winnaars als Internazionale en AC Milan ontbreken bij de laatste zestien, maar de Serie A is nog altijd vertegenwoordigd met drie clubs. Dat Juventus en Napoli erbij zitten is gezien hun budget geen verrassing. De aanwezigheid van Atalanta Bergamo is dat wel. De ploeg van de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer en de Duitse Nederlander Robin Gosens is met een totale waarde van ‘slechts’ 265,1 miljoen euro de 36ste club van Europa. Ter vergelijking: Ajax staat met een selectie van 375,9 miljoen euro op de 23ste plaats.

Veel kans op het winnen van de Champions League maakt Atalanta natuurlijk niet. Dan heeft Matthijs de Ligt met Juventus betere papieren. De Oude Dame stond al negen keer in de finale, die het slechts twee keer won.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo won met Juventus ook de laatste groepswedstrijd van Bayer Leverkusen. © Getty Images

Duitsland (7)

Clubs: Bayern München (5/10), Borussia Dortmund (1/2), RB Leipzig (0/0).

Dat usual suspects als Bayern München en Borussia Dortmund in de achtste finales staan, is niet heel verrassend. Maar met RB Leipzig levert de Bundesliga ook een volgende hemelbestormer. Gezien de financiële mogelijkheden van de nieuwe rijken uit de voormalige DDR is dat ook niet heel onlogisch. Het ambitieuze Leipzig beschikt inmiddels over een selectie die begroot is op meer dan een half miljard euro.

De Nederlandse inbreng bij de Bundesligaclubs is beperkt tot Joshua Zirkzee. Het 18-jarige talent dat in de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord speelde, maakte woensdag tegen Spurs zijn Champions League-debuut voor Bayern München.

Volledig scherm Joshua Zirkzee maakt als invaller bij Bayern zijn debuut in de Champions League. © BSR Agency

Frankrijk (1)

Clubs: Paris Saint-Germain (0/0), Olympique Lyon (0/0).

Slechts één keer won een ploeg uit Frankrijk – Olympique Marseille in 1993 – de Champions League. Met Paris Saint-Germain als club van schier onbegrensde mogelijkheden lijkt een tweede keer een kwestie van tijd. Trainer Thomas Tuchel beschikt over een selectie die meer dan een miljard waard is. Dat is bijna drie keer zoveel als Olympique Lyon, dat zich met de Nederlanders Memphis Depay en Kenny Tete ternauwernood schaarde bij de laatste zestien.

Volledig scherm Neymar juicht na zijn goal voor PSG tegen Galatasaray. © AFP