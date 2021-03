Alle uitslagen, standen en programma van dit F1-seizoen

WK-kwalificatie LIVE | Duitsland, Italië en Zweden in actie in WK-kwalifica­tie

28 maart Een nieuwe dag in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Frankrijk, Denemarken, Engeland en Spanje wonnen vandaag al. Vanavond komen Duitsland, Italië, Oekraïne en Zweden nog in actie. Volg de ontwikkelingen bij alle WK-kwalificatieduels via onze livewidget (zie hierboven).