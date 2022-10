Alle uitslagen in de Europa League en de Conference League, hoofdrol Becker, ook Danjuma scoort

met video Sevilla stuurt Julen Lopetegui na pijnlijk verlies tegen Dortmund de laan uit, Jorge Sampaoli keert terug

Julen Lopetegui (56) is direct na de pijnlijke nederlaag van Sevilla tegen Borussia Dortmund (1-4) ontslagen als trainer van de Spaanse club. De oefenmeester, die sinds 2019 in dienst was bij Sevilla, wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte seizoenstart van de club. Jorge Sampaoli is inmiddels aangesteld als opvolger.

