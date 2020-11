Alle uitslagen én standen NK allround

Droomfinale tegen Nadal? Djokovic rekent af met Zverev en maakt ‘Final Four’ compleet

20 november Novak Djokovic heeft in zijn laatste groepswedstrijd orde op zaken gesteld bij de ATP Finals. Door een overwinning op Alexander Zverev in ‘straight sets’ (6-3, 7-6) voegt de als eerste geplaatste Serviër zich bij Rafael Nadal, Dominic Thiem en Daniil Medvedev in de ‘Final Four’.