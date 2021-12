Alle tijden + afstanden OKT schaatsen: Sven Kramer vroeg in actie op 5000 meter

Sven Kramer moet zondag op de vijf kilometer al vroeg aan de bak. De meervoudig olympisch kampioen komt al in de vierde rit in actie. Zijn tegenstander is Lex Dijkstra. De grote concurrenten van Kramer zijn pas na de pauze aan de beurt. Topfavorieten Patrick Roest en Jorrit Bergsma treffen in de laatste twee races respectievelijk Marwin Talsma en Beau Snellink.

Bij de 1000 meter voor vrouwen geldt voor Suzanne Schulting hetzelfde als voor Kramer. De olympisch shorttrackkampioene is in rit 3 gekoppeld aan Isabelle van Elst. Femke Kok treft in de achtste rit Lotte van Beek. Een rit later is het de beurt aan Ireen Wüst (tegen Antoinette de Jong) en in de laatste race komt Jutta Leerdam tegen Marrit Fledderus in actie.