Alle testen bij Hoffenheim en Frankfurt negatief

POLL Wel of niet je NAC-seizoen­kaart verlengen?

13:58 Deze week, woensdag of donderdag, lanceert NAC de seizoenkaartcampagne voor het nieuwe seizoen. Met in het achterhoofd de brief van de minister van Volksgezondheid vorige week, ‘zolang er geen vaccin is voor het coronavirus is voetbal met publiek niet mogelijk’, is een heel seizoen zonder supporters in de stadions geen ondenkbeeldig scenario.