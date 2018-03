Alle seinen op groen voor een prachtjaar van Verstappen

Door Arjan Schouten



Meest gehoorde term in de Britse voorbeschouwingen op Formule 1-seizoen 2018: ‘a 3-way fight’. De Engelse autosportjournalisten zijn het zat, dat gedomineer van Mercedes en Ferrari. Het titelgevecht in de koningsklasse mag wel wat gepeperder en alle hoop is gericht op het Red Bull Racing van Max Verstappen. Die moeten er een driegevecht van gaan maken.



Zou het dan écht? Krijgt de autosport hét verhaal waar het al sinds de entree van Max Verstappen zo naar snakt? Gaat de kroonprins zich in zijn vierde seizoen voor het eerst serieus mengen in de titelstrijd?

Hoop

Je zou het bijna gaan geloven als je het geroeptoeter bij Mercedes aanhoort. Bij de dominante machine van de laatste vier Formule 1-seizoenen geloven ze heilig dat Red Bull (wereldkampioen van 2010 tot en met 2013) weer terug is op oorlogssterkte. En niet alleen Mercedes, zo’n beetje alle insiders verwachten dat Verstappen en Daniel Ricciardo zich tussen Mercedes en Ferrari gaan wringen.

Zoveel indruk heeft de RB14 dit voorjaar dus gemaakt. Eerst op de tekentafel, toen bij de wintertests in Barcelona. De werkgever van Verstappen lijkt na die miskleun van vorig jaar (de RB13, waarmee de Limburger zeven keer uitviel) eindelijk weer een auto te hebben waar vanaf de start in Melbourne mee geknokt kan worden om zilverwerk. ,,Hopelijk geen inhaalrace voor ons, dit seizoen’’, herhaalt ook Verstappen zelf steeds in alle bespiegelingen. ,,De auto voelt stukken beter dan die van vorig jaar.’’

Kwalificatie

Zaterdag hoopt hij meteen dichter op Mercedes te zitten dan vorig jaar het geval was. Toen gaf hij in de eerste kwalificatie van het seizoen in Melbourne een dikke seconde toe op de pole position van Lewis Hamilton. ,,We mikken er op dat het gat nu niet groter meer is dan drie á vier tienden van een seconde. Dan moeten wij normaal gezien met ze kunnen vechten in de races, waar het verschil altijd wat kleiner is.’’

Heel de wereld mag dan al over de wereldtitel praten, bij Verstappen leeft dat idee totaal nog niet. ,,Red Bull wil wereldkampioen worden. Ik ook. Maar we gaan wel zien wat dit jaar ons brengt. Het moet allemaal wel meezitten'', klinkt het kalm na een seizoen vol ups en downs.

Motor

Veel zal dit seizoen opnieuw afhangen van Renault, weet ook hij. De motorleverancier waarmee vorig jaar zoveel problemen waren. Met één race meer op de kalender (21) en een nieuw reglement dat voorschrijft dat elke coureur dit seizoen nog maar drie motoren (in plaats van vier) mag gebruiken, wordt de betrouwbaarheid van de krachtbron nu alleen nog maar doorslaggevender.



Blijft die motor wat vaker heel en weet de pechduivel Verstappen wat minder te vinden, dán belooft 2018 een prachtjaar te worden. Wanneer Verstappen zelf tevreden is? ,,Ik wil races winnen, meer dan vorig jaar. Minder uitvallen. En ja, die eerste pole position zou ook wel lekker zijn.’’