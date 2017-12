Alle schaatsrecords op een rijtje

Duel NAC - FC Twente gaat door

10:58 De wedstrijd NAC - FC Twente gaat normaal gesproken vanavond gewoon door. Mits er geen bizarre veranderingen in het weer plaatsvinden. De grasmat van het Rat Verlegh Stadion is voorzien van veldverwarming, waardoor in de loop van de dag alle sneeuw en ijs van de mat af is.