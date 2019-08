Alle duels van Groenen, Van de Donk en Miedema straks live te zien

Naast de 132 wedstrijden die live worden uitgezonden zullen er in de FA Player ook samenvattingen, doelpunten, voorbeschouwingen en interviews te zien zijn van de Engelse vrouwencompetitie. De afgelopen jaren waren de samenvattingen van wedstrijden in de FA Women's Super League op zondagavond wel te zien op BBC Two na Match of the Day. Vanaf maandag 2 september is het mogelijk om de FA Player te downloaden.



In de FA Women's Super League spelen zeven internationals van Oranje die vorige maand tweede werden op het WK in Frankrijk. Dat zijn Daniëlle van de Donk, Vivianne Miedema, Jill Roord (allen bij titelverdediger Arsenal), Kika van Es, Inessa Kaagman (beiden Everton), Jackie Groenen (Manchester United) en Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion).



Met Vita van der Linden (Bristol City), Siri Worm (Tottenham Hotspur), Tessel Middag en Esmee de Graaf (beiden West Ham United) zijn er nog vier Nederlandse voetbalsters aanwezig in de FA Women's Super League. De competitie gaat op zaterdag 7 september van start met de stadsderby tussen Manchester City en Manchester United. De drie Nederlanders van Arsenal, dat vorig seizoen overtuigend kampioen werd, speelt een dag later de Londense derby tegen de twee Nederlanders bij West Ham United.