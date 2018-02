Allardyce: het hele team was waardeloos

Thalita de Jong wil WK snel vergeten: 'Geen lucht, geen kracht, geen vertrouwen'

3 februari VALKENBURG - Met drie lagen kleren aan lag Thalita de Jong na afloop op haar hotelkamer bij te komen van het WK, waar ze zo naar uit had gekeken. ,,Dat is denk ik niet goed", liet ze met gevoel voor cynisme weten. De vrouw die na een jaar van tegenslagen vanaf haar rentree op 1 januari opmerkelijk snel weer op het niveau was gekomen om uitgezonden te worden naar het WK, werd in de week voor Valkenburg min of meer geveld door een verkoudheid.