Alistair Dick won Europa Cup met Ajax én Spurs: ‘Cruijff was niet vriendelijk’

Ruim dertig jaar later duikt zijn naam voornamelijk op in pubquizzen. Zelfs zijn tienerdochter heeft weinig weet van zijn wonderbaarlijke loopbaan. De halve finale in de Champions League tussen zijn twee oude clubs bracht daar verandering in. ,,Ze wilde weten wie toch die Cruijff was waar jongens in haar klas over praatten”, vertelt hij in zijn woning in Stirling, een stad ten noorden van Glasgow. ,,Toen heb ik haar beelden van de Cruijff Turn laten zien.” De beroemde schijnbeweging kan Dick zelf niet meer maken. Gehavende gewrichten vormen de reden dat hij snel in de vergetelheid raakte. Verdriet over zijn door blessures in de knop geknapte carrière heeft de Schot niet. Trots over wat hij in zeer korte tijd wel bereikte, overheerst. Dick won met Tottenham Hotspur, waar hij zes jaar speelde, de UEFA Cup. Bij Ajax schreef hij de Europa Cup II op zijn naam. Met Jong Schotland werd hij Europees Kampioen.

Zijn samenwerking met Cruijff in 1986 kwam door toeval tot stand. Dick stond op het punt om Spurs te verlaten voor Glasgow Rangers. Dat de protestante club nog nooit een katholieke speler had vastgelegd, was volgens coach Graeme Souness geen bezwaar. ,,Ik vertelde dit per ongeluk aan een vriend. De vader van zijn vriendin kende weer iemand bij de krant. De volgende dag stond op de voorpagina: Rangers sign Roman Catholic. Toen liep het stuk.” Drie dagen later kreeg Dick telefoon uit Nederland. Of hij naar Ajax wilde komen. Cruijff kreeg een tip uit Glasgow. ,,Ajax wilde Davie Cooper halen, maar Rangers wilde hem onder geen beding laten gaan. Souness zei: ‘Toevallig probeerden we net iemand vast te leggen die heel erg op hem lijkt.’ Een dag nadat Ajax de beker had gewonnen, meldde ik me in Amsterdam voor een stage. Vijf dagen later tekende ik een contract.” Dick betrok een maisonnette in De Bijlmer. Marco van Basten, die hij kende van internationale jeugdtoernooien, haalde hem de eerste paar weken thuis op. Met John van ‘t Schip, Frank Verlaat en de piepjonge Dennis Bergkamp kon hij ook goed opschieten. Aan de cultuur, totaal anders dan bij Spurs, moest hij flink wennen. Dick maakt een drinkbeweging met zijn arm. ,,Na een wedstrijd sloeg ik een paar biertjes achterover. Dan keken ze me allemaal gek aan.”

De Spartaanse trainingen zorgden voor een grotere schok, evenals het karakter van Cruijff. ,,Niet vaderlijk. Niet warm. Niet vriendelijk. Er heerste geen sfeer van: die Schotse jongen spreekt de taal niet, we gaan goed voor hem zorgen. Helemaal niet. Zakelijk en methodisch. Het spel van Ajax sprak me meteen aan. De bal moest zo snel mogelijk naar de vleugels. Een man passeren werd gestimuleerd. Perfect voor mij.” Dick, klein én mager, won aan kracht. Op het veld voelde hij zich sterker worden. Cruijff liet hem meteen spelen in de eredivisie. Eindelijk leek de tienersensatie, bij Spurs geplaagd door fysieke problemen, de hoge verwachtingen in te gaan lossen. Totdat in De Meer in de tweede ronde van de Europa Cup II tegen Olympiakos (4-0) een tackle verkeerd uitpakte. De kruisband in zijn linkerknie scheurde af bij het bot. ,,Dat was na vier maanden...” Na een loodzware, pijnlijke revalidatie haalde hij tot zijn teleurstelling de finale van de Europa Cup II tegen Lokomotiv Leipzig net niet. Het besef nooit meer de oude te zullen worden, daalde langzaam in. De frêle voetballer, door Spurs als de toekomstige opvolger van Hoddle gescout, kon zijn been niet meer volledig strekken. ,,Het voelde alsof ik de knie van een ander had. Er zat geen gevoel meer in.” Tekst gaat verder onder de foto...

Cruciale vergissing

Dick kreeg van hem geen kans meer. Toen Cruijff in januari 1988 naar Barcelona ging, volgden nog twee onverwachte hoogtepunten. ,,Ik zat op de bank in de verloren Europa Cup-finale tegen KV Mechelen. In de aanloop naar EK speelden we met Ajax een oefenduel met Oranje. Het werd 1-1. Gullit scoorde voor het Nederlands elftal. Ik voor Ajax. Onze namen stonden op het scorebord. Helaas heb ik daar geen foto van.” Met stille trom verliet Dick die zomer Amsterdam. In Engeland probeerde de eens zo rappe aanvaller tevergeefs een contract af te dwingen. ,,Ik kreeg telkens hetzelfde te horen: eerst helemaal fit worden. Dat was het probleem. I was chasing fitness, struikelde van de ene in de andere blessure.” Hij wrijft over zijn gehavende knie. ,,Heel raar eigenlijk. Ik was ineens weg bij Ajax. Heb ook nooit echt afscheid genomen. Ik wist dat het klaar was.”

Dick speelde nog wel in Australië en voor enkele clubs in Kaapstad, waar hij zijn echtgenote leerde kennen. Bij Seven Stars, eigendom van een voetbalkennis uit zijn Londense periode en voorloper van Ajax Cape Town, kwam hij in een elftal terecht met Benni McCarthy. Met de spits, die later in Amsterdam zou schitteren, raakte hij goed bevriend. ,,Zijn tweede vrouw is Schots. Hij trouwde een paar jaar geleden in Edinburgh. Daar ben ik bij geweest.”



Zijn carrière eindigde officieel bij het Schotse Alloa Athletic in 1997. In de eerste wedstrijd was zijn enkel meteen verbrijzeld. Hij was toen 32 jaar. Met een knik beaamt Dick, die wat mank loopt, dat zijn loopbaan mooier had kunnen zijn. ,,Maar wat ik heb bereikt, maakt me trots. Ik heb bij Spurs de laatste Europese prijs gewonnen. Bij Ajax de Europa Cup II. En met Cruijff gewerkt. Ik heb zoveel van hem geleerd.” Zijn voorkeur in de tweestrijd van de Champions League gaat mede door de afstandelijke houding van de maestro niettemin naar Spurs uit. ,,Zonder twijfel. Daar voelde ik me onderdeel van een familie. Ik was gek van die club. Maar iedereen is onder de indruk als je zegt: ik heb bij Ajax gespeeld. Door Cruijff. Hij was zo goed.”