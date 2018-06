Alireza en Reza met Iran als eerste in Rusland

Iran was ook het eerste Aziatische land dat zich vorig jaar kwalificeerde voor het WK in Rusland.

,,Dat we nu in Rusland zijn, is een droom die uitkomt voor het Iraanse voetbal'', zei Queiroz. ,,We willen die droom zo lang mogelijk doortrekken.'' Voor de 65-jarige Portugees wordt het WK zijn afscheidstoernooi. Queiroz heeft de nationale ploeg sinds 2011 onder zijn hoede, maar hij vertrekt na het toernooi.