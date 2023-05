Alfred Schreuder tekent vier maanden na ontslag bij Ajax in Verenigde Arabische Emiraten

met video Van een alcoholver­sla­ving en depressie naar Roland Garros: ‘Ik zag er niet meer uit’

Is hét sprookje van Roland Garros al geschreven? Daar lijkt het wel op en het hoofdtoernooi is nog niet eens officieel begonnen. Lucas Pouille klom uit een heel diep dal maar plaatste zich via de kwalificaties voor de grand slam in Parijs.