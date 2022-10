Alfred Schreuder na volgende nederlaag tegen Napoli: ‘Ik denk dat we prima hebben gespeeld’

Met samenvattingAlfred Schreuder was na afloop van de 4-2 nederlaag bij Napoli vrij complimenteus voor zijn spelers. ,,Ik denk dat we prima hebben gespeeld", zei de trainer van Ajax.

Schreuder maakte in zijn interview bij RTL7 na afloop direct wat complimenten richting zijn ploeg toen hem werd gevraagd hoe hij de wedstrijd had beleefd. ,,Ik denk dat we verdedigend een stuk beter stonden", zei hij, terwijl zijn team na een kwartier al tegen een 2-0 achterstand aankeek en ondanks twee aansluitingstreffers in de tweede helft uiteindelijk met 4-2 verloor, nadat Daley Blind in de slotfase een cadeautje aan Victor Osimhen gaf.

,,Ik denk dat we een prima wedstrijd hebben gespeeld. Dat klinkt misschien gek als je met 4-2 verliest, maar deze tegenstander is gewoon heel goed. Daar moet je ook rekening mee houden. De snelheid, de energie, het tempo waar zij mee spelen is gewoon erg hoog. Je ziet dat bij hun de kwaliteiten en de kleine dingen worden op dit niveau afgestraft", zei Schreuder. ,,Maar ik heb een team gezien dat tot de laatste minuut is blijven gaan. Helaas waren zij efficiënter.”

Schreuder gaf ook complimenten aan zijn backs, de Mexicaan Jorge Sánchez (24) op rechts en invaller Youri Baas (18) op links. ,,Ik denk dat Jorge het goed heeft gedaan. Je ziet dat hij een mentaliteit heeft die wij nodig hebben. Ik denk dat hij het prima heeft gedaan tegen een hele lastige tegenstander", waarmee Schreuder doelde op Khvicha Kvaratskhelia, de Georgische revelatie van Napoli die uit een strafschop de 3-1 maakte. Op linksback liet Schreuder de jonge Youri Baas het laatste halfuur spelen, terwijl Owen Wijndal opnieuw op de bank bleef. ,,Owen is vijf weken geblesseerd geweest en Youri doet het al weken prima, dus daarom heb ik die keuze gemaakt. Dat is niks tegen Owen, maar gewoon een keuze voor Youri.”

Schreuder was realistisch in de overlevingskansen van Ajax in de Champions League, met slechts drie punten na vier wedstrijden. ,,Dat wordt natuurlijk een moeilijk verhaal, maar het wordt ook afwachten wat er vanavond gebeurt bij Rangers - Liverpool", zei hij, doelend op de wedstrijd die om 21.00 uur is begonnen op Ibrox in Glasgow.

Volledig scherm Alfred Schreuder. © Pro Shots / Stefan Koops

Blind: ‘Kleine stapjes gezet’

Daley Blind vindt dat Ajax in Napels wat beter speelde tegen Napoli dan vorige week in Amsterdam. ,,We hebben kleine stapjes gezet. Maar het is nog steeds niet goed genoeg”, zei de verdediger, die bij afwezigheid van de geschorste aanvoerder Dusan Tadic de aanvoerdersband droeg.



Na een kwartier keek Ajax al tegen een 2-0 achterstand aan in Napels. ,,Natuurlijk zakt de moed je dan even in de schoenen”, zei Blind. “Maar het is een complimentje waard dat we toch onze kop omhoog hebben gehouden en probeerden om terug te komen. Er stond een team dat niet wilde opgeven en wilde strijden. Helaas zat er niet meer in vandaag. Als je de twee wedstrijden tegen Napoli met elkaar vergelijkt, dan hebben we wel stappen gezet. Hoe moeilijk sommige klappen ook zijn: je moet als team opstaan, daarvan leren en beter worden.”

Een blunder van Blind leidde vlak voor tijd de 4-2 in. De Oranje-international, die centraal achterin speelde, treuzelde met het terugspelen van de bal op doelman Remko Pasveer. Victor Osimhen profiteerde daarvan. ,Een persoonlijke fout, dat weet ik donders goed. Dat hoef je mij niet te vertellen”, aldus Blind bij RTL 7.