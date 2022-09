Alfred Schreuder na reality check op Anfield: ‘Wij zijn nog een team in ontwikkeling’

Schreuder was na afloop rustig en realistisch in zijn analyse voor de camera van Ziggo Sport ,,We waren niet goed genoeg aan de bal in de eerste helft. Toen dat wel lukte kwam daar ook gelijk de goal uit", zei Schreuder over de gelijkmaker van Mohammed Kudus in de 27ste minuut, waar liefst 26 passes aan voorafgingen van zijn team. Verder had Liverpool vanavond duidelijk de overhand, wat bijvoorbeeld het aantal hoekschoppen (10-0) wel liet zien. De laatste van die tien vloog er ook in via Joël Matip, waardoor Ajax met lege handen vertrok vanaf Anfield.



,,Je speelt natuurlijk tegen een topteam. Zij hebben nog meer intensiteit dan wij. De realiteit is wel dat Liverpool verder is dan wij. Als we goed waren aan de bal kregen we controle, maar dat gebeurde helaas te weinig. Als het fysiek wordt zijn zij de bovenliggende partij, bij corners bijvoorbeeld. Dan zijn ze natuurlijk de betere partij", zei Schreuder, die zijn team nu moet klaarstomen voor de uitwedstrijd bij AZ van zondagmiddag.